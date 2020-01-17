Петербуржцам напомнили о мерах безопасности при крещенских купаниях

17 Янв. 2020 2020-01-17T18:20:08+03:00

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В воскресенье, 19 января, православные будут отмечать один из важнейших праздников – Крещение. По традиции верующие будут окунаться в так называемые иордани. Несмотря на то, что нынешняя зима в Петербурге необычайно теплая, горожанам напомнили о мерах безопасности, которые важно соблюдать.

- Окунаться следует в специально оборудованных прорубях у берега, желательно вблизи спасательных станций, под присмотром спасателей. Также не стоит употреблять алкогольные напитки. Людям с сердечнососудистыми заболеваниями следует соблюдать предосторожность: если артериальное давление повышено, при купании в ледяной воде возрастает риск спазма сосудов и даже микроинсульта, а если низкое, то возможно появление судороги, кроме того существует опасность потери сознания в воде, - отметили в правительстве Северной столицы.

Также перед погружением в купель нужно сделать разминку. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. И ни в коем случае нельзя нырять в купель вперед головой.

Находиться в иордани лучше не больше минуты, а выйдя на поверхность, нужно растереть тело махровым полотенцем и надеть сухую одежду.

Напомним, что в Петербурге на Крещение будет работать около 30 специально оборудованных купелей, за которыми будут следить сотрудники МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU