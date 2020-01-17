2020-01-17T18:46:24+03:00
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой на Пулковском шоссе

Все госпитализированы в больницы Петербурга
Лилия КОЗЛОВА
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Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой на Пулковском шоссеСемь человек пострадали в ДТП с маршруткой на Пулковском шоссеФото: СОЦСЕТИ
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В Петербурге на Пулковском шоссе произошла серьезная авария. Около 14:55 часов в пятницу, 17 января, черный BMW врезался в маршрутный автобус «ПАЗ». Легковушка серьезно помялась. Также пострадали и пассажиры автобуса. Всего медицинская помощь потребовалась семи петербуржцам.

- В ДТП на Пулковском шоссе пострадали семь человек. Трое в состоянии средней тяжести доставлены в Городскую больницу № 26, двоим оказана помощь на месте. Четверо пострадавших в состоянии средней тяжести доставлены в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, - рассказала вице-губернатор Петербурга Анна Митянина.

Как уточняют в управлении ГИБДД, легкую травму получил водитель BMW, а его 18-летняя пассажирка госпитализирована в средней степени тяжести. Все пассажиры маршрутки – женщины в возрасте от 21 года до 56 лет отделались ушибами.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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