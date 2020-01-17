2020-01-17T19:26:26+03:00
Общество

«Я красивая, но мразь»: Дочь легенды «Зенита» Вячеслава Малафеева выпустила свой дебютный трек «Малышка»

Ксения в свои 16 лет решила съехать от родителей и начать сольную карьеру певицы [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дочь Вячеслава Малафеева выпустила свой первый официальный трек. Фото: instagram.com/officialmalafeevaДочь Вячеслава Малафеева выпустила свой первый официальный трек. Фото: instagram.com/officialmalafeeva
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«Всем пока, с вами малышка, ее парню снова «крышка». Я красивая, но мразь – я целую один раз», - заявляет Ксения Малафеева, дочь легендарного вратаря «Зенита» в своем дебютном треке «Малышка». 16-летняя девушка решила начать сольную карьеру певицы под псевдонимом Died Baby. Ранее она отмечала в своем Instagram, что не хочет «сидеть на шее» у родителей и будет жить одна.

Жизнь Ксении по нравам ее подписчикам, коих уже около 40 тысяч. Фото: instagram.com/___malyshkaaaa

Жизнь Ксении по нравам ее подписчикам, коих уже около 40 тысяч. Фото: instagram.com/___malyshkaaaa

- И так сейчас живу почти самостоятельной жизнью. И думаю, что мне не так уж и сложно будет к этому привыкнуть. Переезжаю, потому что хочу чтобы у меня была мотивация, стимул что-либо делать. Хочу начать готовиться и быть готовой к взрослой и самостоятельной жизни, - писала в конце прошлого года Ксения.

Девушка пробовала себя в творчестве и раньше, судя по ее странице во «Вконтакте». Тогда она увлекалась написанием более сентиментальной музыки. Ее первый официальный трек под именем Died Baby совсем другое дело – это дерзкое заявление, оформленное в стиле поп-рэп. Не удержалась Ксения и от использования нецензурных слов, что, впрочем, сейчас в тренде у молодежи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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