В Петербурге силой убрали семь незаконных автостоянок

17 Янв. 2020 2020-01-17T19:49:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Под занавес рабочей недели сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга организовали рейды по незаконным автостоянкам в городе. Таковых набралось немало – сразу семь. На многих стоянках были посты охраны, различные будки, контейнеры и легковые и грузовые автомобили. Но всех их попросили на выход силой.

- Они находились на своих территориях незаконно, поскольку у всех собственников без исключения истек договор на использование земли. Это автостоянки на улице Ворошилова корпуса №1 у дома №27, на проспекте Культуры корпуса №1 вблизи дома №26, на Оборонной улице корпуса №2 дома 37, на Долгоозерной улице вблизи дома №1А, на Лабораторном проспекте корпуса №1 вблизи дома №18, на улице Кржижановского участка №1 у дома №4 по проспекту Солидарности, а также на Объездном шоссе у дома №60А, - пишет пресс-служба ККИ.

Уведомления об освобождении земли владельцы автостоянок проигнорировали, поэтому после их сноса в Петербурге сейчас на 46 тысяч квадратных метров свободнее. Нарушителям грозит административная ответственность. Также они заплатят и за снос своих владений, поскольку сотрудники ККИ потратили на это немало сил и средств.

ИСТОЧНИК KP.RU