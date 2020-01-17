В Петербурге уничтожили хрен и груши из Польши, попавшие под санкции

17 Янв. 2020 2020-01-17T21:57:59+03:00

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В Петербурге на одной из плодоовощных баз нашли почти две тонны свежего корня хрена и груш сорта «Конференция». Сотрудники Россельхознадзора совместно с таможенниками установили, что продукция находится без товарно-сопроводительных документов. На каждом ящике виднелась лишь наклейка со страной происхождения – Польшей. Оказалось, хрен и груши нелегальные из-за санкций.

- В соответствии с Указом президента «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» 17 января запрещенная к ввозу продукция общим весом 1,7 тонн уничтожена механическим способом на полигоне твердых бытовых отходов в Ленобласти, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Петербургу.

Помимо этого, в ведомстве сообщили, что за 2019 год в Северную столицу не пустили сразу 211 тонн томатов. Их заразила личинками южноамериканская томатная моль. Все «добро» обеззаразили и отправили домой в Марокко.

ИСТОЧНИК KP.RU