2020-01-17T22:20:13+03:00
Происшествия

Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Выборгском районе Петербурга

По предварительной информации, за выпавшим со второго этажа мальчиком не углядели родители
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Выборгском районе родители не углядели за своим трехлетним сыном, который упал на улицу из окна второго этажа.В Выборгском районе родители не углядели за своим трехлетним сыном, который упал на улицу из окна второго этажа.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Ночью 17 января в дежурную часть полиции Выборгского района поступила телефонограмма из местной больницы с тревожащим известием – из окна многоэтажного жилого дома №22 на проспекте Тореза выпал маленький ребенок. Трехлетний малютка свалился вниз 16 января около двух часов дня. Его срочно госпитализировали в тяжелом состоянии.

- Ребенок упал из окна второго этажа одной из квартир данного дома. У него диагностировали сотрясение головного мозга, а также ушиб поясничного отдела. Мальчик находится под пристальным наблюдением врачей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Расследование пугающего инцидента продолжается, полицейские проводят тщательную проверку. По предварительным данным, малыш выпал из окна из-за того, что за ним не досмотрели родители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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