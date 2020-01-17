Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Выборгском районе Петербурга

17 Янв. 2020 2020-01-17T22:20:13+03:00

В Выборгском районе родители не углядели за своим трехлетним сыном, который упал на улицу из окна второго этажа. Фото: Олег ЗОЛОТО

По предварительной информации, за выпавшим со второго этажа мальчиком не углядели родители

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Ночью 17 января в дежурную часть полиции Выборгского района поступила телефонограмма из местной больницы с тревожащим известием – из окна многоэтажного жилого дома №22 на проспекте Тореза выпал маленький ребенок. Трехлетний малютка свалился вниз 16 января около двух часов дня. Его срочно госпитализировали в тяжелом состоянии.

- Ребенок упал из окна второго этажа одной из квартир данного дома. У него диагностировали сотрясение головного мозга, а также ушиб поясничного отдела. Мальчик находится под пристальным наблюдением врачей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Расследование пугающего инцидента продолжается, полицейские проводят тщательную проверку. По предварительным данным, малыш выпал из окна из-за того, что за ним не досмотрели родители.

ИСТОЧНИК KP.RU