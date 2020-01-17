Петербуржец пытается вернуть любимую с помощью объяснительного объявления

17 Янв. 2020 2020-01-17T22:50:02+03:00

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В одном из домов ЖК «Чистое небо» в Петербурге местные жители заметили необычное объявление. Оно, скорее, напоминает хоть и трогательную, но объяснительную записку – молодой человек пытается вразумить любимую девушку, что он пропал не потому, что изменял ей, а по причине ночной работы. Объявление он приклеил в лифте рядом с кнопками этажей, чтобы его пассия наверняка заметила листок, по дороге к себе в квартиру.

- Полина. Я работал той ночью у Димы в ресторане! Позвони ему, если не веришь мне! Поль, пока меня не было 10 минут, а телефон был на зарядке, я делал диагностику. В этот момент ты просто ушла от меня. Кноп, я не сделал ничего плохого тебе. Ты сама себя накрутила! – уверяет петербургский «Дон Жуан».

Эти слова он сопроводил посланием «я тебя люблю», выведенным красным маркером, а также тонной сердечек. Фотографии объявления появились в группе «Неизданное | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Петербуржцы, в основном, посмеялись над ситуацией и посоветовали парню не встречаться с настолько взрывными дамами.

ИСТОЧНИК KP.RU