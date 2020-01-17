Весной 2020 года временно изменится расписание поездов между Петербургом и Москвой

17 Янв. 2020 2020-01-17T23:16:17+03:00

С 13 по 28 апреля 2020 года между Петербургом и Москвой изменится расписание движения "Сапсанов" и "Невских экспрессов". Фото: Артем КИЛЬКИН

Перемены коснутся только «Сапсана» и «Невского экспресса» в период 13 по 28 апреля 2020 года

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В пресс-службе Октябрьской железной дороги поспешили предупредить любителей поездок из Петербурга в Москву и обратно – весной временно изменится расписание поездов между городами. Перемены коснутся лишь пассажиров «Сапсана» и «Невского экспресса».

- С 13 по 28 апреля 2020 года меняется расписание данных поездов. Это связано с производством работ по капитальному ремонту первого пути перегона «Гряды – Большая Вишера» и смене стрелочных переводов на станции «Поварово-1», - сообщают в пресс-службе ОЖД.

В период с 13 по 28 апреля некоторые «Сапсаны» и вовсе отменяются – это поезда с номерами 765 и 766. А «Сапсаны» с номерами 761, 762, 763 и 764, курсирующие по субботам и воскресеньям, не выйдут на рельсы 18, 19, 25 и 26 апреля.

Остальные поезда всего лишь сдвигаются по времени. Подробная таблица с обновленным расписанием на время ремонта опубликована на сайте ОЖД по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU