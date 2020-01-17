2020-01-17T23:47:07+03:00
Происшествия

В Приморском районе задержали беглеца, сбившего на папином «Рено» подростка

По словам горе-водителя, он посчитал, что сбежать с места ДТП будет правильнее
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Задержанный парень решил прокатиться на машине отца, но попал в серьезные неприятности. Фото: vk.com/dorinspbЗадержанный парень решил прокатиться на машине отца, но попал в серьезные неприятности. Фото: vk.com/dorinspb
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Вечером 16 января в Приморском районе Петербурга «Рено Логан» сбил несовершеннолетнего подростка у дома №1 на проспекте Авиаконструкторов. Горе-водитель тут же умчался с места ДТП в неизвестном направлении. Между тем, 17-летний сбитый парень угодил в больницу с травмами средней степени тяжести. Обидчика пешехода начали разыскивать.

- Мужчину нашли спустя три часа. Им оказался 27-летний петербуржец. Он рассказал инспекторам ГИБДД, что ехал за рулем папиной машины и после ДТП решил сбежать. По его словам, он посчитал, что так будет правильнее, - рассказал паблик «Дорожный инспектор. Санкт-Петербург» во «Вконтакте» со ссылкой на ОГИБДД по Приморскому району.

На задержанного беглеца возбудили административные дела по статьям за оставление транспорта после ДТП и за нарушение ПДД, которое повлекло причинение вреда средней тяжести здоровью потерпевшего. Он может на полтора года остаться без прав, а также получить арест до 15 суток или приличный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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