2020-01-18T01:23:00+03:00
Общество

Отчисленный студент-платник из ВШЭ Петербурга подал в суд на университет, ссылаясь на стресс во время сессии

Юноша попытался объяснить плагиат в своей курсовой работе и восстановить себя в качестве студента-юриста
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Студент-юрист попытался оспорить свое отчисление из Высшей школы экономики в Петербурге.Студент-юрист попытался оспорить свое отчисление из Высшей школы экономики в Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Октябрьский районный суд пришел иск от студента Высшей школы экономики Петербурга, который посчитал, что его незаконно отчислили. Оказалось, в курсовой работе учащегося 2-го курса нашли плагиат и осенью 2019 года его силой попросили его на выход. Парень, плативший за обучение немалые деньги учился на юриста, поэтому решил применить свои знания на практике и попытаться восстановиться в университете.

- Он рассказал, что прямого умысла на плагиат в курсовой работе не имел, допустил его по неосторожности, совершил данное нарушение в результате психофизической и эмоциональной нагрузки в период подготовки к аттестации. Юноша полагает, что тяжести данного поступка соответствует применение иной, более мягкой меры дисциплинарного взыскания, - передали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Однако суд отказал в удовлетворении исковых требований бывшего студента. Оспорить приказ об отчислении ему не помогло и то, что ранее у него не было долгов по сессии и других проступков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный петербуржец потребовал у незнакомца под дулом пистолета подвезти себя до дома
Отчисленный студент-платник из ВШЭ Петербурга подал в суд на университет, ссылаясь на стресс во время сессии
В Петербурге арестовали на два месяца адвоката, который решал дела за миллионные взятки
В «Зенит» приехал на просмотр капитан сборной Казахстана
В Приморском районе задержали беглеца, сбившего на папином «Рено» подростка
Весной 2020 года временно изменится расписание поездов между Петербургом и Москвой
Петербуржец пытается вернуть любимую с помощью объяснительного объявления
Трехлетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Выборгском районе Петербурга
В Петербурге уничтожили хрен и груши из Польши, попавшие под санкции
Похотливого тренера по единоборствам в Ленобласти обвинили в растлении и разврате еще троих мальчиков
Теплая зима в Петербурге побила температурный рекорд почти вековой давности
Следователи Петербурга рассказали страшные подробности жестоких избиений 6-летней девочки, которую мучили отец и мачеха
В Петербурге силой убрали семь незаконных автостоянок
«Я красивая, но мразь»: Дочь легенды «Зенита» Вячеслава Малафеева выпустила свой дебютный трек «Малышка»
Семь человек пострадали в ДТП с маршруткой на Пулковском шоссе
Петербуржцам напомнили о мерах безопасности при крещенских купаниях
Владимир Путин 18 января приедет в Санкт-Петербург
Петербуржцам показали, как будут выглядеть новые благоустроенные пространства в городе
Больше ста тысяч автомобилистов приехали в Петербург в новогодние праздники по трассе М-11
Вандалы вырубили елки у Пискаревского кладбища к Новому году
Продавца бургеров, арестованного за наркотики, подозревают в развращении школьницы
К 2023 году в Петербурге в пять раз вырастет число электробусов
Филиал Русского музея откроется в Ханты-Мансийском автономном округе
Московский «Метрогипротранс» получил разрешение на изыскания под строительство ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой поляны»
В состав нового правительства России могут войти два чиновника из Петербурга
Пулково установил рекорд по количеству обслуженных пассажиров
Пенсионерку сбил локомотив в Ленобласти, а она отделалась ушибами