Отчисленный студент-платник из ВШЭ Петербурга подал в суд на университет, ссылаясь на стресс во время сессии

18 Янв. 2020 2020-01-18T01:23:00+03:00

Юноша попытался объяснить плагиат в своей курсовой работе и восстановить себя в качестве студента-юриста

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В Октябрьский районный суд пришел иск от студента Высшей школы экономики Петербурга, который посчитал, что его незаконно отчислили. Оказалось, в курсовой работе учащегося 2-го курса нашли плагиат и осенью 2019 года его силой попросили его на выход. Парень, плативший за обучение немалые деньги учился на юриста, поэтому решил применить свои знания на практике и попытаться восстановиться в университете.

- Он рассказал, что прямого умысла на плагиат в курсовой работе не имел, допустил его по неосторожности, совершил данное нарушение в результате психофизической и эмоциональной нагрузки в период подготовки к аттестации. Юноша полагает, что тяжести данного поступка соответствует применение иной, более мягкой меры дисциплинарного взыскания, - передали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Однако суд отказал в удовлетворении исковых требований бывшего студента. Оспорить приказ об отчислении ему не помогло и то, что ранее у него не было долгов по сессии и других проступков.

ИСТОЧНИК KP.RU