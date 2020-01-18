Пьяный петербуржец потребовал у незнакомца под дулом пистолета подвезти себя до дома

18 Янв. 2020 2020-01-18T02:04:36+03:00

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В Петербурге осудили мужчину, которого подозревали в незаконном лишении человека свободы. Нет, он никого не похищал, а всего лишь попросил у незнакомца подбросить его на машине. Правда, он решил это сделать с угрозами, используя пистолет. В итоге испуганный автолюбитель какое-то время провел на мушке и в диком стрессе.

- В октябре 2019 года в вечернее время обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Возле дома №29 на улице Павловской он остановил машину ранее неизвестного ему мужчины. Угрожая оружием, он потребовал подвезти себя до дома, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По уголовной статье буйному мужчине грозило от 3 до 5 лет лишения свободы либо возможность отправиться на принудительные работы. Но суд учел позицию государственного обвинения и признал петербуржца виновным, назначив ему только 8 месяцев в исправительной колонии общего режима. Пока что приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU