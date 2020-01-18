Прогноз погоды на субботу, 18 января, в Санкт-Петербурге: +2 и небольшие дожди

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:19:52+03:00

В субботу в Петербурге будет до +3 градусов тепла и с небольшими осадками. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Причиной этому стал атлантический циклон, все еще влияющий на город

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На календаре 18 января, на носу крещенские купания в проруби, вот только льда в Петербурге и области найти невозможно. Самая теплая за последние сто с лишним лет зима привела к тому, что в городе вместо снега идет дождь, а на термометре - плюсовая температура.

- В наступившую субботу Санкт-Петербург останется под влиянием атлантического циклона. В городе облачно, с прояснениями. Вечером местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем +1...+3 градуса. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что соответствует норме, - сообщает на своей страничке в соцсетях метеоролог Михаил Леус.

Такая же погода намечается и в Ленинградской области. Только разброс температуры шире: от -1 до +4 градусов, а на дорогах возможна гололедица.

Впрочем, по словам синоптика, циклон уже собрался покидать Петербург. Уходя на восток, гость с Атлантики будет приносить в город более холодный воздух. Однако до серьезных заморозков не дойдет. Пока специалисты обещают лишь небольшой минус и без особых снегопадов.

ИСТОЧНИК KP.RU