Прогноз погоды на субботу, 18 января, в Санкт-Петербурге: +2 и небольшие дожди
На календаре 18 января, на носу крещенские купания в проруби, вот только льда в Петербурге и области найти невозможно. Самая теплая за последние сто с лишним лет зима привела к тому, что в городе вместо снега идет дождь, а на термометре - плюсовая температура.
- В наступившую субботу Санкт-Петербург останется под влиянием атлантического циклона. В городе облачно, с прояснениями. Вечером местами возможны небольшие дожди. Температура воздуха днем +1...+3 градуса. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что соответствует норме, - сообщает на своей страничке в соцсетях метеоролог Михаил Леус.
Такая же погода намечается и в Ленинградской области. Только разброс температуры шире: от -1 до +4 градусов, а на дорогах возможна гололедица.
Впрочем, по словам синоптика, циклон уже собрался покидать Петербург. Уходя на восток, гость с Атлантики будет приносить в город более холодный воздух. Однако до серьезных заморозков не дойдет. Пока специалисты обещают лишь небольшой минус и без особых снегопадов.
ИСТОЧНИК KP.RU