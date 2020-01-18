На Таллинском шоссе УАЗ насмерть сбил пешехода и влетел в две фуры

18 Янв. 2020 2020-01-18T09:44:32+03:00

На трассе "Нарва" УАЗ сбил пешехода и столкнулся с грузовиками. Фото: УПРДОР "Северо-Запад".

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Серьезное ДТП произошло утром субботы на Таллинском шоссе (автодорога «Нарва») в Кингисеппском районе Ленобласти. Здесь УАЗ сначала сбил шедшего по трассе пешехода а потом вылетел на встречную полосу, где поочередно врезался в два грузовика.

- В 06:15 на 109 километре а/д А-180 «Нарва» легковой автомобиль УАЗ совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода, после чего столкнулся с двумя грузовыми «Рено», - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».

В ГИБДД говорят о том, что авария произошла около пяти утра, что, впрочем, не принципиально. Видимость в обоих временных промежутках была низкой из-за темноты.

По сведениям полиции, за рулем УАЗа сидел 61-летний мужчина, его состояние после аварии неизвестно. Сбитому и погибшему на месте пешеходу было около 30 лет, сейчас его личность устанавливается. Водитель грузовиков не пострадали.

По состоянию на 8:30 движение по трассе было перекрыто, транспорт направляли в объезд через дорогу к порту Усть-Луга.

ИСТОЧНИК KP.RU