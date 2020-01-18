На Таллинском шоссе УАЗ насмерть сбил пешехода и влетел в две фуры
Серьезное ДТП произошло утром субботы на Таллинском шоссе (автодорога «Нарва») в Кингисеппском районе Ленобласти. Здесь УАЗ сначала сбил шедшего по трассе пешехода а потом вылетел на встречную полосу, где поочередно врезался в два грузовика.
- В 06:15 на 109 километре а/д А-180 «Нарва» легковой автомобиль УАЗ совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу вне зоны пешеходного перехода, после чего столкнулся с двумя грузовыми «Рено», - сообщает пресс-служба Управления федеральных автодорог «Северо-Запад».
В ГИБДД говорят о том, что авария произошла около пяти утра, что, впрочем, не принципиально. Видимость в обоих временных промежутках была низкой из-за темноты.
По сведениям полиции, за рулем УАЗа сидел 61-летний мужчина, его состояние после аварии неизвестно. Сбитому и погибшему на месте пешеходу было около 30 лет, сейчас его личность устанавливается. Водитель грузовиков не пострадали.
По состоянию на 8:30 движение по трассе было перекрыто, транспорт направляли в объезд через дорогу к порту Усть-Луга.
ИСТОЧНИК KP.RU