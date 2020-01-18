Вместо дендрария и зимнего сада у парка 300-летия могут построить отели и парковку

18 Янв. 2020 2020-01-18T10:58:32+03:00

Вместо продолжения парка 300-летия у "Лахта Центра" может появиться спорткомплекс, парковка и несколько гостиниц. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Депутат петербургского парламента Марина Шишкина бьет тревогу: вместо благоустройства территории возле «Лахта Центра», где ранее планировали создать крытый дендрарий и зимний сад, теперь могут построить несколько отелей, спорткомплекс и парковку для машин. Все это - в непосредственной близости с парком 300-летия.

- В апреле 2016 года на участке площадью 3,9 га, примыкающем к парку им. 300-летия Санкт-Петербурга было согласовано размещение эко-галереи. На береговой линии планировалось размещение сухого дока корабля «Полтава» Эти объекты должны были продолжить парковую зону, - сообщает на своей странице «ВКонтакте» Марина Шишкина.

Однако в декабре 2019 года был принят документ, согласно которому на той же территории внезапно «вырастают» четыре гостиницы, спортивный комплекс и стоянка на 545 автомобилей. Упоминаний о дендрарии и зимнем саде в проекте не содержится, зато меняется схема велодорожек и отсутствует озеленение.

Депутат уже обратилась за разъяснением в ответственные за проект структуры. Ответа пока не поступало.

ИСТОЧНИК KP.RU