В Петроградском районе обвалившийся потолок рухнул на кровать со спящим ребенком
Серьезное ЧП произошло утром субботы, 18 января, в Петроградском районе Санкт-Петербурга. В одной из квартир дома 70-72 по Большому проспекту П.С. на спящего в кровати ребенка рухнул обвалившийся от старости потолок.
- Сегодня утром обвалился потолок на спящего ребенка. С, слава богу, все в порядке! Одеяло и плиты подвесного потолка смягчили удар, - пишет в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» мать мальчика Мария Серенко.
По словам женщины, вызванные на место ЧП спасатели, а также представители администрация района приехали очень оперативно.
- В 9:27 18.01 в коммунальной квартире, в комнате, произошло отслоение штукатурного слоя с потолка на площади 2 м кв., восстановление силами управляющей компании, пострадавших нет, - сообщает региональное управление МЧС по Петербургу.
Сейчас специалисты проводят осмотр помещения, чтобы понять, насколько оно пригодно для жилья.
В своих бедах жители обвиняют председателя ТСЖ. Фото: vk.com/unreleased_dtp
Известно, что квартира находится на последнем этаже дома из старого фонда. Вероятно штукатурный слой на потолке мог отсыреть и просто отвалиться от деревянной обрешетки. При этом сами жители ругают председателя местного ТСЖ и говорят, что подобная ситуация - не единственная.
- Он прямым текстом говорит: «В нашем доме все решаю я, и ваши жалобы (например в 004) меня только злят, - пишет петербурженка.
В Петроградском районе Петербурга на спящего ребенка обрушился потолок.Видео: vk.com/spb_today
ИСТОЧНИК KP.RU