Подушку в виде женской груди и набор для бадминтона украли у петербуржца из старого «Фольксвагена»

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:11:57+03:00

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Не оставлять ничего ценного на виду - такое правило было и есть у автомобилистов. Но если в 90-е годы у машины могли разбить стекло и вытащить магнитолу, то теперь берут все, что лежит в салоне. Даже набор для бадминтона и подушку...в виде женской груди.

- 17 января, в промежуток с 02-30 до 10-30 у моего «Фольксваген Гольф 4» разбили стекло с пассажирской стороны и украли магнитолу, усилитель из багажника, два набора ракеток для бадминтона и гобеленовую декоративную подушку, - пишет в соцсетях пострадавший автовладелец.

По его словам, машина была припаркована на проспекте Авиаконструкторов перед Долгоозерной улицей. Есть надежда, что инцидент мог попасть в поле зрения камер наблюдения, но шансов мало, ведь видимость перекрывает трамвайная остановка. Поэтому мужчина просит помочь петербуржцев. Вдруг кто что видел.

А вот пользователей соцсетей больше озаботила форма декоративной подушки.

- А что он с этой подушкой делал? Обнимал ночью? И зачем она понадобилась воришке?! - пишут удивленные горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU