У безработного петербуржца в гостях отобрали ключи от «Порш Кайен» и саму машину

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:37:14+03:00

Покататься на дорогой иномарке решили два приезжих из Краснодарского края

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Неудачно завершился поход в гости для 53-летнего жителя Санкт-Петербурга. Два приезжих из Краснодарского края, у которых мужчина оказался в съемной квартире решили немного его побить, а заодно отобрать машину мечты - «Порш Кайен».

- 17 января в 02:20 в полицию поступило сообщение от неработающего мужчины, что днем 16 января в гостях на проспекте Маршала Блюхера у него, избив руками, отобрали у него ключи и документы от машины, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Сам дорогой автомобиль, что интересно, принадлежал не заявителю, а жителю Ростовской области. Номера на авто были и вовсе московские. И пока пострадавшему оказывали помощь в травмпункте, полиция искала угонщиков.

Вскоре один из них нашелся и был задержан. Второй объявлен в розыск. Это мужчина кавказского типа, среднего роста, возрастом около 50 лет.

Похищенная машина нашлась ночью 18 января на Ланском шоссе. По факту произошедшего заведено дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU