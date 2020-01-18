2020-01-18T12:37:14+03:00
Происшествия

У безработного петербуржца в гостях отобрали ключи от «Порш Кайен» и саму машину

Покататься на дорогой иномарке решили два приезжих из Краснодарского края
Петр КИБЕР
Поделиться:
Полиция ищет злоумышленника, угнавшего чужой "Порш Кайен" у петербуржца.Полиция ищет злоумышленника, угнавшего чужой "Порш Кайен" у петербуржца.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Неудачно завершился поход в гости для 53-летнего жителя Санкт-Петербурга. Два приезжих из Краснодарского края, у которых мужчина оказался в съемной квартире решили немного его побить, а заодно отобрать машину мечты - «Порш Кайен».

- 17 января в 02:20 в полицию поступило сообщение от неработающего мужчины, что днем 16 января в гостях на проспекте Маршала Блюхера у него, избив руками, отобрали у него ключи и документы от машины, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Сам дорогой автомобиль, что интересно, принадлежал не заявителю, а жителю Ростовской области. Номера на авто были и вовсе московские. И пока пострадавшему оказывали помощь в травмпункте, полиция искала угонщиков.

Вскоре один из них нашелся и был задержан. Второй объявлен в розыск. Это мужчина кавказского типа, среднего роста, возрастом около 50 лет.

Похищенная машина нашлась ночью 18 января на Ланском шоссе. По факту произошедшего заведено дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волхове появился самый высокий в Ленобласти и Петербурге флагшток
Здание вокзала в Сестрорецке из-за ремонта закроют почти на два года
Движение по Таллинскому шоссе восстановлено после смертельного ДТП
С завода в Киришах двое мужчин украли 895 тонн битума
У безработного петербуржца в гостях отобрали ключи от «Порш Кайен» и саму машину
Подушку в виде женской груди и набор для бадминтона украли у петербуржца из старого «Фольксвагена»
В Петроградском районе обвалившийся потолок рухнул на кровать со спящим ребенком
Вместо дендрария и зимнего сада у парка 300-летия могут построить отели и парковку
На Таллинском шоссе УАЗ насмерть сбил пешехода и влетел в две фуры
Прогноз погоды на субботу, 18 января, в Санкт-Петербурге: +2 и небольшие дожди
Пьяный петербуржец потребовал у незнакомца под дулом пистолета подвезти себя до дома
Отчисленный студент-платник из ВШЭ Петербурга подал в суд на университет, ссылаясь на стресс во время сессии
В Петербурге арестовали на два месяца адвоката, который решал дела за миллионные взятки
В «Зенит» приехал на просмотр капитан сборной Казахстана
В Приморском районе задержали беглеца, сбившего на папином «Рено» подростка
Весной 2020 года временно изменится расписание поездов между Петербургом и Москвой
Петербуржец пытается вернуть любимую с помощью объяснительного объявления