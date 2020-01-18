21 января будет временно перекрыта дорога Выборг-Светогорск

18 Янв. 2020 2020-01-18T17:56:59+03:00

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В будущий вторник, 21 января водителям, которые по работе или собственным делам ездят по трассе Выборг-Светогорск надо быть готовым к некоторым неудобствам. В течение дня дорожные службы будут полностью перекрывать движение. Правда на короткие отрезки.

- В связи с производством работ по капитальному ремонту мостового перехода через реку Вуокса, движение транспорта по участку трассы (по временному мосту) планируется пять раз полностью перекрыть на короткие промежутки времени продолжительностью не более 10 минут, - сообщает пресс-служба Управления федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Такие меры необходимы чтобы демонтировать пролет старого моста, который сейчас и реконструируют. На время перекрытий движение будет регулироваться вручную.

Дорожники напоминают, что аварийный ныне мост был построен еще в 1976 году и в нынешнее время пришел в негодность. По нему не могли ездить машины с нагрузкой на ось выше девяти тонн, что мешало фурам.

С лета 2019 года начался капитальный ремонт переправы. К ноябрю 2021 года она будет, по-сути, перестроена заново.

ИСТОЧНИК KP.RU