2020-01-18T19:01:56+03:00
Дом. Семья

«Из Африки прилетел»: жители Павловска заметили гулявшего по городу страуса

Крупная птица, бродившая по улицам, попала на видео
Петр КИБЕР
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По Павловску самостоятельно гулял страус.По Павловску самостоятельно гулял страус.Фото: Алексей ФОКИН
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Нынешняя зима, ставшая одной из самых теплых за долгие годы, уже вызвала множество шуток о том, что перелетные птицы вполне могли никуда не улетать. Дополняет картину «сурового» января отсутствие снега, зеленая травка за окном и гуляющие по городу страусы. Такую картину днем наблюдали в частном секторе Павловска.

- Ничего необычного. Просто страус разгуливающий по Павловску, - сообщают горожане в паблике «Неизданное. ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Удивленные люди все же успели достать смартфон и снять пернатого «африканца» на видео, пока тот не убежал. Откуда взялся страус на улице в городе, пока неизвестно. Вероятно он мог сбежать с фермы, которые в последнее время популярны, либо же с частного двора.

- Сейчас многие страусов держат за их яйцами очередь стоит, - уверяют в комментариях знатоки.

В любом случае, на свободе птица может быть опасной, особенно для детей. Кроме удара клювом, страус может здорово лягнуть ногой, которые у него очень сильные. Поэтому подходить к пернатому точно не стоит.

Под Петербургом заметили гулявшего по улице страуса.Видео: vk.com/spb_today_unpublished

ИСТОЧНИК KP.RU

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