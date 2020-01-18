В Карельском Олонце спасатели сняли с дерева истощенную рысь

18 Янв. 2020 2020-01-18T20:29:17+03:00

В карельском Олонце с дерева пришлось спасать очень большую "кошку". Рысь. Фото: vk.com/gov_karelia_ru

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Настоящую спасательную операцию пришлось провести сотрудникам МЧС и природохраны из карельского города Олонец. Но выручать из беды им пришлось не людей. На дереве в одном из районов города застряла кошка. Очень большая кошка. Точнее рысь.

- Рысь заметили жители города днем 16 января. По всей видимости, напуганная шумом машин и собаками, она не рисковала спуститься на землю, - сообщает правительственный паблик «Республика Карелия».

«Переговоры» с испуганным хищником шли несколько часов, но ближе к вечеру охотинспекторам удалось снять животное с дерева. Рысь сразу отвезли в питомник, где передали в руки опытным специалистам.

С первого взгляда стало понятно, что зверь сильно истощен. Вероятно из-за малоснежной зимы хищнику было трудно добыть себе пропитание. Инспектора уже пообещали откормить рысь и выпустить ее назад в природу.

В Карелии с дерева спасли истощенную рысь.Видео: vk.com/gov_karelia_ru

ИСТОЧНИК KP.RU