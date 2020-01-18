МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Ленобласти
Региональное управление МЧС по Ленинградской области выступило с предупреждениям водителям об ухудшении погоды и дорожной обстановки в ближайшие два дня. Согласно прогнозу синоптиков, на трассах будет скользко, а усугубит ситуацию резкий порывистый ветер.
- 19 и 20 января днем в прибрежных районах местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. На дорогах возможна гололедица, - сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на Северо-Западное управление гидрометцентра.
Автомобилистов призывают не превышать скорость, особенно в темное время суток, а также держать дистанцию с соседними машинами, в том числе боковой интервал - резкий порыв ветра может сдуть и спровоцировать ДТП.
Пешеходам советуют быть внимательнее и при переходе дороги - машина мгновенно остановиться не в состоянии и просто при нахождении на улице, ведь от ветра могут падать дорожные знаки, рекламные щиты и прочее.
Синоптики в свою очередь обещают температуру от -1 до +4 градусов, а также небольшие дожди с мокрым снегом.
ИСТОЧНИК KP.RU