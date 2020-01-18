2020-01-18T20:52:31+03:00
Общество

МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Ленобласти

19 и 20 января в регионе ожидаются порывы сильного ветра и гололед
Петр КИБЕР
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МЧС предупреждает об ухудшении ситуации на дорогах в Ленобласти.МЧС предупреждает об ухудшении ситуации на дорогах в Ленобласти.Фото: Александр ГЛУЗ
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Региональное управление МЧС по Ленинградской области выступило с предупреждениям водителям об ухудшении погоды и дорожной обстановки в ближайшие два дня. Согласно прогнозу синоптиков, на трассах будет скользко, а усугубит ситуацию резкий порывистый ветер.

- 19 и 20 января днем в прибрежных районах местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. На дорогах возможна гололедица, - сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на Северо-Западное управление гидрометцентра.

Автомобилистов призывают не превышать скорость, особенно в темное время суток, а также держать дистанцию с соседними машинами, в том числе боковой интервал - резкий порыв ветра может сдуть и спровоцировать ДТП.

Пешеходам советуют быть внимательнее и при переходе дороги - машина мгновенно остановиться не в состоянии и просто при нахождении на улице, ведь от ветра могут падать дорожные знаки, рекламные щиты и прочее.

Синоптики в свою очередь обещают температуру от -1 до +4 градусов, а также небольшие дожди с мокрым снегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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