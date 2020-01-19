2020-01-19T12:57:26+03:00
Происшествия

Житель Петербурга среди ночи спалил Nissan Juke бывшей жены

Но происшествие произошло при свидетелях, поэтому он - главный подозреваемый
Степан СТЕПАНОВ
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Бывший муж ночью сжег иномарку жены в Петербурге.Бывший муж ночью сжег иномарку жены в Петербурге.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Разборки бывших супругов в Санкт-Петербурге закончились уголовным делом. Ночью 18 января 2020 года обиженный 40-летний мужчина не придумал ничего лучше, как прийти к дому когда-то любимой женщины и сжечь ее машину. Происшествие произошло рано - в 5.42 утра, несмотря на это, нашлись свидетели преступления.

- Заявление в полицию написала сама 36-летняя женщина, - пояснили стражи порядка. - В 5 утра она увидела, как к ее машине Nissan Juke у дома 13/90 по ул. Героев подошел бывший муж, разбил стекла и совершил поджог.

С места происшествия озлобленный товарищ скрылся. Днем того же дня его задержали и возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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