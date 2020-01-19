Из частного дома безработного петербуржца воры вытащили 1000 евро и обручальные кольца

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:06:48+03:00

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Во Всеволжском районе полиция ищет домушников, которые 17 января 2020 года ограбили один из частных коттеджей. По предварительным данным, злоумышленники пробрались в двухэтажный дом в Янино с 16.00 до 23.00. Сделали это, вероятно, через окно - отжав стеклопакет на первом этаже.

Добычей преступников стали деньги и украшения. Как пояснил заявитель, а это безработный местный житель 1964 года рождения, у него пропали: 1000 евро, 600 долларов, 20 тысяч рублей, карманные часы «ОМЕГА» на цепочке, два обручальных кольца, брошь с камнями белого цвета.

Так как видеонаблюдение в доме и на территории коттеджа отсутствует, установить личность подозреваемого будет не просто.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Кража", - сообщили в полиции. - Идет розыск лиц, причастных к данному преступлению.

ИСТОЧНИК KP.RU