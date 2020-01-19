В одной из больниц Петербурга медбрат изнасиловал коллегу

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:19:18+03:00

В комнате отдыха в больнице во время дежурной смены медбрат изнасиловал медсестру. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

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В Санкт-Петербурге раскрыто изнасилование 20-летней медсестры. По предварительным данным, над ней надругался ее же коллега - 31-летний медбрат этой же больницы. ЧП случилось ночью 17 января 2020.

О произошедшем девушка рассказала своему родственнику, он-то и забил тревогу. Побежал в полицию, написал заявление. Уже на следующий день обидчик его сестры был задержан.

- В 02.45 утра 17 января полицейские установили, что около 00.30 в комнате отдыха, расположенной на третьем этаже клинической больницы, 31-летний мужчина изнасиловал медсестру - жительницу республики Дагестан, - сообщил источник в правоохранительных органах. - Подозреваемый задержан в поселке Песочном - в помещении института онкологии им. Петрова.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU