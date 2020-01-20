Маршрутка снесла бампер у легковушки на Выборгском шоссе

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:34:10+03:00

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Утро понедельника начинается не с кофе, а с аварий. Около 8 часов, 20 января, на пересечении Выборгского шоссе и проспекта Луначарского на севере Петербурга не поделили дорогу маршрутный автобус и легковой автомобиль марки Nissan. Маршрутка буквально оставила машину без переднего бампера.

- На перекрестке Выборгского шоссе и проспекта Луначарского маршрутка сняла бампер у Nissan, - сообщил в соцсети очевидец.

Как именно произошло ДТП свидетель увиденного не уточнил. По все видимости, в аварии серьезно пострадал только автомобиль. Прохожие видели, как водитель легковушки суетно пытался прикрепить слетевший бампер обратно на авто.

Автомобилисты предупреждают, что в сторону центра Петербурга из-за ДТП начинает собираться пробка.

Также затор, по классике, образовался чуть дальше. От станции метро «Озерки» до поклонной горы в сторону центра.

ИСТОЧНИК KP.RU