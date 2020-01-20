2020-01-20T08:34:10+03:00
Происшествия

Маршрутка снесла бампер у легковушки на Выборгском шоссе

В сторону центра Петербурга собирается пробка
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Маршрутка снесла бампер у автомобиля на севере ПетербургаМаршрутка снесла бампер у автомобиля на севере ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Утро понедельника начинается не с кофе, а с аварий. Около 8 часов, 20 января, на пересечении Выборгского шоссе и проспекта Луначарского на севере Петербурга не поделили дорогу маршрутный автобус и легковой автомобиль марки Nissan. Маршрутка буквально оставила машину без переднего бампера.

- На перекрестке Выборгского шоссе и проспекта Луначарского маршрутка сняла бампер у Nissan, - сообщил в соцсети очевидец.

Как именно произошло ДТП свидетель увиденного не уточнил. По все видимости, в аварии серьезно пострадал только автомобиль. Прохожие видели, как водитель легковушки суетно пытался прикрепить слетевший бампер обратно на авто.

Автомобилисты предупреждают, что в сторону центра Петербурга из-за ДТП начинает собираться пробка.

Также затор, по классике, образовался чуть дальше. От станции метро «Озерки» до поклонной горы в сторону центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Велосипедную дорожку на набережной Фонтанке планируют демонтировать, чтобы вернуть парковку для авто
Маршрутка снесла бампер у легковушки на Выборгском шоссе
Петербургские автомобилисты жалуются на рост цен на ЗСД
Из-за теплой зимы нерпы на Финском заливе не могут выспаться и борются за жизнь
Вековой температурный рекорд зафиксировали в Петербурге
Уровень воды в Неве поднялся больше чем на метр
Больше 25 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Петербурге
Иномарка с 5-месячным ребенком перевернулась на Ушаковском мосту в Петербурге
Петербуржцы запустили петицию против повышения тарифов на капремонт
В одной из больниц Петербурга медбрат изнасиловал коллегу
В ДТП на Садовой в Петербурге пострадал один человек
Бездомного с депрессией арестовали в Петербурге
Ястреб с огнестрельным ранением «приполз» за помощью в центр «Сирин»
Мусоровоз перевернулся на Предпортовой улице в Петербурге
Застрявшего в окне третьего этажа кота спасли в Ломоносовском районе
Более 5 тысяч человек искупались в крещенскую ночь в Ленобласти
Из частного дома безработного петербуржца воры вытащили 1000 евро и обручальные кольца
Житель Петербурга среди ночи спалил Nissan Juke бывшей жены
Розы распустились в Петербурге из-за аномально теплой зимы
Губернатор Беглов окунулся в проруби на Крещение
Погода в Петербурге 19 января может побить очередной рекорд
Болельщики «Зенита» провели акцию в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Ленобласти
В Карельском Олонце спасатели сняли с дерева истощенную рысь
Отца из Купчино, избивавшего 6-летнюю дочку и маленького сына, арестовали до суда
«Из Африки прилетел»: жители Павловска заметили гулявшего по городу страуса
21 января будет временно перекрыта дорога Выборг-Светогорск