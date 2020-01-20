В Петербурге обсудят судьбу велодорожки на набережной реки Фонтанки

20 Янв. 2020 2020-01-20T11:32:20+03:00

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Только было велосипедисты Петербурга начали радоваться тому, что в городе постепенно начали развивать инфраструктуру для того, чтобы можно было кататься по Северной столице на велосипедах, как встал вопрос о сохранении одной из дорожек в центре. Так, в среду, 22 января, состоится совещание, на котором решится судьба выделенной велосипедной дорожки на набережной реки Фонтанки.

- После многочисленного обращения граждан о необходимости увеличения парковочных мест на набережной Фонтанки за счет демаркировки полос для велосипедистов, состоится совещание с целью рассмотрения и принятия решения по вопросу целесообразности сохранения этого объекта велоструктуры, - сообщили в «Городском центре управления парковками Санкт-Петербурга».

Также в центре отметили, что собираются все же убедить горожан в том, что велодорожку стоит сохранить.

На сегодняшний день велодорожка вдоль Фонтанки в общей сложности занимает более 12 километров. Она проходит по четной стороне от Невы до дома 112 по Фонтанке, по нечетной стороне от Мойки и до Гороховой, а также по обеим сторонам реки до Старо-Петергофского проспекта.

ИСТОЧНИК KP.RU