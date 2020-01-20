В Ломоносове водитель «Мерседеса» палил из пистолета Макарова в воздух
Очередной водитель, желавший показать свою «молодецкую удаль», отметился стрельбой из пистолета. Инцидент произошел вечером 19 января в Петродворцовом районе Петербурга, а точнее в Ломоносове.
- 19.01.2020 в 22:13 в дежурную часть через 112 от местных жителей поступило сообщение о том, что в г. Ломоносов у д. 39 по Ораниенбаумскому проспекту из салона неустановленного а/м произведены несколько выстрелов вверх, - сообщает источник в правоохранительных органах.
Прибывший на место полицейские отсмотрели видео с камер наблюдения и установили, что в воздух палил водитель серого «Мерседеса». Вскоре сотрудники патрульной службы заметили иномарку, стоявшую на улице Победы. А через несколько минут был задержан и сам владелец.
Им оказался 26-летний местный житель. При осмотре машины полицейские нашли охолощенный пистолет Макарова. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства ЧП. Стрелку грозит уголовное дело за хулиганство.
ИСТОЧНИК KP.RU