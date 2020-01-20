2020-01-20T12:06:23+03:00
Происшествия

В Ломоносове водитель «Мерседеса» палил из пистолета Макарова в воздух

Несдержанного на эмоции водителя уже задержала полиция
Петр КИБЕР
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В Ломоносове водитель "Мерседеса" палил в воздух из пистолета.В Ломоносове водитель "Мерседеса" палил в воздух из пистолета.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Очередной водитель, желавший показать свою «молодецкую удаль», отметился стрельбой из пистолета. Инцидент произошел вечером 19 января в Петродворцовом районе Петербурга, а точнее в Ломоносове.

- 19.01.2020 в 22:13 в дежурную часть через 112 от местных жителей поступило сообщение о том, что в г. Ломоносов у д. 39 по Ораниенбаумскому проспекту из салона неустановленного а/м произведены несколько выстрелов вверх, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Прибывший на место полицейские отсмотрели видео с камер наблюдения и установили, что в воздух палил водитель серого «Мерседеса». Вскоре сотрудники патрульной службы заметили иномарку, стоявшую на улице Победы. А через несколько минут был задержан и сам владелец.

Им оказался 26-летний местный житель. При осмотре машины полицейские нашли охолощенный пистолет Макарова. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства ЧП. Стрелку грозит уголовное дело за хулиганство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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