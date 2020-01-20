В Ленобласти оказались самые маленькие квартиры в России

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:51:59+03:00

В последние 10 лет стало строить все больше малогабаритных квартир. Фото: Евгения ГУСЕВА

За десять лет средняя площадь жилья снизилась на 20%

Изменить размер текста: A A

Массовое строительство студий и малогабаритных квартир привело к тому, что средняя площадь жилья за последние 10 лет стала неумолимо сокращаться. При этом самые маленькие по метражу «аппартаменты» находятся в Ленинградской области.

- Средняя площадь квартир и апартаментов, введенных в эксплуатацию в 2010–2019 годах, составила 58,9 кв. м, сократившись на 22% относительно показателя предыдущего десятилетия (75,2 кв. м). Минимальные показатели: Ленинградская область (49,7 кв. м), Волгоград (51,5 кв. м) и Самара (52,6 кв. м), - пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование ЦИАН.

При этом в Петербурге аналогичный показатель один из самых больших по России - 63,6 квадратных метра.

Причиной, по мнению специалистов, стало массовое увлечение застройщиков студиями. Такие квартирки, состоящие из ванной-туалета и одной комнаты со встроенной кухней, начинаются от 20 м.кв.

Этажность новостроек при этом растет. В Ленобласти типичными районами-городами стали Кудрово и Мурино. Чтобы избежать перенаселенности и связанных с этим социальных проблем, власти региона уже запретили застройщикам проектировать и строить студии.

ИСТОЧНИК KP.RU