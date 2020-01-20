2020-01-20T14:25:52+03:00
Общество

Уникальные квартиры с вековой историей продают в Петербурге

В элитном жилье сохранились исторические лепнины и роскошные камины [фото]
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге составили топ-5 квартир со столетней историей / Фото: avito.ruВ Петербурге составили топ-5 квартир со столетней историей / Фото: avito.ru
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Петербург – город с великой историей. В центре сохранилось множество красивейших доходных домов с не менее роскошными квартирами. Некоторые из них можно приобрести. Правда, цены на такое жилье с вековой историей не дешевые. Однако насколько приятно жить в интерьерах с сохранившимися элементами старины: лепниной, каминами и паркетом. В Петербурге составлен топ-5 самых роскошных квартир, которым уже более ста лет.

6-комнатная квартира за 29 миллионов / Фото: avito.ru

6-комнатная квартира за 29 миллионов / Фото: avito.ru

Квартира располагается в доме номер 8 по 2-й Советской улице. Построено здание еще в 1888 году. 6-комнатное жилье занимает второй из трех этажей, общая площадь – 191 квадратов. При этом только один холл – 19 квадратных метров, а потолки невообразимой высоты в 4,24 метра. В некоторых комнатах даже сохранилась лепнина 19-го века. Приобрести такую роскошь можно за 29 миллионов рублей.

Квартире требуется ремонт, однако жить в таких больших комнатах одно удовольствие / Фото: avito.ru

Квартире требуется ремонт, однако жить в таких больших комнатах одно удовольствие / Фото: avito.ru

Стать владельцем 4-комнатной квартиры в доме с атлантами 1895 года постройки на улице Чайковского можно за 22,5 миллиона рублей. Площадь жилья 160 квадратов, а в комнатах сохранились два камина с лепниной.

Очень большая кухня с сохранившейся лепниной / Фото: avito.ru

Очень большая кухня с сохранившейся лепниной / Фото: avito.ru

2-комнатная квартира в 121,3 квадрата на Каменноостровском проспекте в доме, являющимся объектом культурного наследия, 1910-1911 годов постройки, имеется три действующих исторических камина, в одной из комнат и в коридоре сохранен оригинальный паркет. Стоит она 22,3 миллиона рублей.

В таком жилье даже в сером Петербурге будет всегда светло / Фото: avito.ru

В таком жилье даже в сером Петербурге будет всегда светло / Фото: avito.ru

В этом же доме есть еще одна квартира свободной планировки в 152,4 квадратных метров. В ней установлено 18 окон, а с террасы открывается панорамный вид. Ее стоимость 18,5 миллионов.

3-комнатная квартира в самом историческом сердце Петербурга / Фото: avito.ru

3-комнатная квартира в самом историческом сердце Петербурга / Фото: avito.ru

Также за 18,5 миллионов рублей можно приобрести 3-комнатную квартиру в 105 квадратов на Конной улице в доме дореволюционном постройки. В квартире сохранились мраморные подоконники, а на окнах медные запоры. Также имеется лепнина в стиле рокко, две изразцовые печи и дубовый паркет 19 века.

ИСТОЧНИК KP.RU

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