За продажу 1,3 грамма гашиша петербуржца посадили на шесть лет

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:05:36+03:00

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В Петербурге получил срок один из местных наркодельцов. В понедельник, 20 января, Ленинский районный суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в продаже наркотиков, а также покушении на незаконный сбыт. Арестован он был в тот момент, когда взял деньги за гашиш во время очередной продажи.

- В феврале 2019 года обвиняемый продал 1,36 грамма гашиша участнику оперативного мероприятия «проверочная закупка». Сразу же после сделки продавец был задержан, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Кроме того, при себе и дома у него также нашли наркотики, которые мужчина также планировал продать. Во время суда он полностью признал свою вину.

Петербуржца судили по двум статьям, по которым ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU