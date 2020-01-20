2020-01-20T15:05:36+03:00
Происшествия

За продажу 1,3 грамма гашиша петербуржца посадили на шесть лет

Наркодельца задержали в момент «проверочной закупки»
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржца, продававшего наркотики, осудили на 6 лет тюрьмыПетербуржца, продававшего наркотики, осудили на 6 лет тюрьмыФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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В Петербурге получил срок один из местных наркодельцов. В понедельник, 20 января, Ленинский районный суд вынес приговор мужчине, признанному виновным в продаже наркотиков, а также покушении на незаконный сбыт. Арестован он был в тот момент, когда взял деньги за гашиш во время очередной продажи.

- В феврале 2019 года обвиняемый продал 1,36 грамма гашиша участнику оперативного мероприятия «проверочная закупка». Сразу же после сделки продавец был задержан, - сообщили в прокуратуре Петербурга.

Кроме того, при себе и дома у него также нашли наркотики, которые мужчина также планировал продать. Во время суда он полностью признал свою вину.

Петербуржца судили по двум статьям, по которым ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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За продажу 1,3 грамма гашиша петербуржца посадили на шесть лет
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