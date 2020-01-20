Три рыбака на снегоходе утонули в Карелии

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:36:55+03:00

Трое мужчин погибли, провалившись на снегоходе под лед на Онежском озере Фото: Александр БОЙКО

Мужчины провалились под лед, их тела нашли в акватории Онежского озера

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Трагически закончилась подледная рыбалка для троих мужчин в Карелии. В пятницу, 17 января, они отправились заняться любимым хобби на Онежское озеро. Лед уже покрыл воду, однако из-за аномально теплой зимы оказался недостаточно толстым для того, чтобы выдержать снегоход. Все трое оказались в ледяной воде и погибли.

- Мужчины выехали на снегоходе на рыбалку в Онежское озеро. В ходе движения по озеру снегоход провалился под лед вместе с мужчинами. В результате мужчины утонули, - сообщили в следственном комитете Карелии.

Тела погибших во время поисковых мероприятий были обнаружены в акватории Онежского озера. По факту произошедшего следственный комитет начал проверку. По завершению будет принято процессуальное решение.

В СК напомнили жителям и гостям Карелии о том, что из-за аномально теплой погоды и частных температурных перепадов, опасно выходить на лед рек и озер республики.

ИСТОЧНИК KP.RU