2020-01-20T15:57:47+03:00
Общество

Доисторический трилобит нашелся во дворце «Малютка» на Фурштадтской

Древнее членистоногое оставило след на мраморе, которым отделано здание
Петр КИБЕР
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Останки трилобита нашлись на отделке дворца "Малютка". Фото: instagram.com/flyingsquirreОстанки трилобита нашлись на отделке дворца "Малютка". Фото: instagram.com/flyingsquirre
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Соприкоснуться с историей, который несколько сотен миллионов лет, могут все жители Петербурга. Для этого стоить лишь прийти в Дворец торжественной регистрации «Малютка», что на Фурштадтской улице. Здесь, в мраморе, которым внутри отделаны стены здания, застыл трилобит - доисторический родственник мокриц и мечехвостов.

- При входе, у двери справа хорошо виден хвостовой щиток панциря трилобита. Он очень крупный и сразу бросается в глаза, - пишет палеонтолог-любитель под ником Flying Squirrel (белка-летяга) в «Инстаграме».

Надо сказать, что эта находка - далеко не единственная. Так, в Доме князя Абамелек-Лазаревана набережной Мойки, 23 также нашлись древние окаменелости. Учитывая, насколько широко использовался в отделке петербургских домов мрамор, в том числе карельский, подобных ископаемых жителей земли в городе наверняка предостаточно.

Что касается самого трилобита, то это панцирное членистоногое, жившее во времена палеозоя 500-250 миллионов лет до нашей эры. В художественной литературе существо описывается как переходная форма от ракообразных к паукообразным: «нечто вроде полуметровой морской вши». Ученые считают, что размеры трилобита доходили до 90 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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