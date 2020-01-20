Доисторический трилобит нашелся во дворце «Малютка» на Фурштадтской
Соприкоснуться с историей, который несколько сотен миллионов лет, могут все жители Петербурга. Для этого стоить лишь прийти в Дворец торжественной регистрации «Малютка», что на Фурштадтской улице. Здесь, в мраморе, которым внутри отделаны стены здания, застыл трилобит - доисторический родственник мокриц и мечехвостов.
- При входе, у двери справа хорошо виден хвостовой щиток панциря трилобита. Он очень крупный и сразу бросается в глаза, - пишет палеонтолог-любитель под ником Flying Squirrel (белка-летяга) в «Инстаграме».
Надо сказать, что эта находка - далеко не единственная. Так, в Доме князя Абамелек-Лазаревана набережной Мойки, 23 также нашлись древние окаменелости. Учитывая, насколько широко использовался в отделке петербургских домов мрамор, в том числе карельский, подобных ископаемых жителей земли в городе наверняка предостаточно.
Что касается самого трилобита, то это панцирное членистоногое, жившее во времена палеозоя 500-250 миллионов лет до нашей эры. В художественной литературе существо описывается как переходная форма от ракообразных к паукообразным: «нечто вроде полуметровой морской вши». Ученые считают, что размеры трилобита доходили до 90 сантиметров.
ИСТОЧНИК KP.RU