2020-01-20T16:00:05+03:00
Спорт

Петербурженка взяла золото на юношеских Олимпийских играх

Анна Шпынева стала победительницей в прыжках на лыжах с трамплина
Лилия КОЗЛОВА
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Петербурженка Анна Шпынева стала победителем III юношеских Олимпийских игр / Фото: СмольныйПетербурженка Анна Шпынева стала победителем III юношеских Олимпийских игр / Фото: Смольный
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У Петербурга появился еще один повод для гордости. Уроженка Северной столицы стала победительницей III зимних юношеских Олимпийских игр по прыжкам с трамплина. 18-летняя спортсменка Анна Шпынева взяла золотую медаль с результатом 229,6 баллов, обойдя соперниц из Франции и Чехии.

- Конечно я очень счастлива. Перед стартом немного волновалась, но еще вчера на тренировке я поверила в то, что могу здесь победить. Мне очень помогала поддержка моей семьи, которая приехала из Петербурга и болела за меня, - приводит слова спортсменки Олимпийский комитет России.

Молодая спортсменка смогла прыгнуть на расстояние 85 и 84 метров, став лучшей среди лыжниц со всего мира.

Отметим, что ранее еще один юный петербуржец отличился на зимних Олимпийских играх, которые проходят в швейцарской Лозанне. Андрей Мозалев стал серебряным призером в фигурном катании на коньках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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