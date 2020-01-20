Вербовщика террористической группировки задержали в Петербурге

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:16:02+03:00

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В Петербурге задержали подозреваемого в пособничестве террористам. В понедельник, 20 января 2020 года, правоохранители арестовали 32-летнего мужчину, который занимался тем, что вербовал людей для преступной организации. Видео задержания было опубликовано следственным комитетом.

- Подозреваемый из Петербурга, одобряя и поощряя деятельность незаконного вооруженного формирования международной террористической организации «Исламское государство», которая признана террористической и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации, с целью вербовки вовлек двух людей преступную группировку, - сообщили в следственном комитете.

Отмечается, что не позднее ноября 2015 года он умышленно с помощью уговоров, разговоров, убеждений и иных форм психологического воздействия склонил двух граждан Таджикистана, 1990 года рождения, к поездке в Сирийскую Арабскую Республику для участия в боевых действиях на стороне данной террористической организации.

Задержание подозреваемого проходило при участии сотрудников центра по противодействию экстремизму регионального управления МВД и регионального управления ФСБ, при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Сейчас решается вопрос об аресте и предъявлении обвинения. Также в его квартире проводятся обыски.

Задержание подозреваемого в содействии террористической деятельности в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU