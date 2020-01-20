2020-01-20T16:17:31+03:00
Происшествия

В Ленобласти с отделения Почты России украли продукты

Деньги неизвестный взломщик не тронул, только еду
Петр КИБЕР
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С почты в Тосненском районе неизвестный украл продукты.С почты в Тосненском районе неизвестный украл продукты.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Полиция Тосненского района ищет очень голодного взломщика, который в ночь на 19 января вломился в отделение Почты России, но вынес из него только еду. Инцидент произошел в поселке Радофинниково.

- 06:23 19 января в дежурную часть через 112 обратилась начальник отделения связи АО «Почта России», с сообщением о том, что ночью неизвестный преступник, выломав решетку окна первого этажа и разбив стекло, проник в помещение связи на Железнодорожной улице, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Неизвестно, что именно хотел похитить злоумышленник, но денег он не взял ни копейки. Может не захотел ломать сейф, или же не имел возможности, но его добычей стали лишь продукты. Точный список похищенного устанавливается.

В пресс-службе Почты России «Мойке 78» сообщили, что инцидент никак не повлиял на работу отделения. Все обязательства перед клиентами выполняются в срок и в полном объеме, а имущество было застраховано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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