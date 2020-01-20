Бойцовую собаку изрезали ножом и бросили умирать под ЗСД
Очередной живодерский случай произошел в Петербурге. Около полудня, 15 января, житель города увидел на перекрестке Кубинской и Краснопутиловской на обочины под ЗСД собаку, истекающую кровью. Пес с виду бойцовый, так как хвост купирован, что уже давно запрещено делать, а порода похожа на помесь с ротвейлером. На собаке был надет тонкий ошейник против блох, брезентовый намордник, а на груди зияла глубокая рана от ножа.
- Скорее всего собаку завезли из другого района, предварительно пырнув в грудь, и выбросили у обочины. Она чудом выжила, истекла бы кровью, если забрали в клинику на час позже, ее сразу в реанимацию поместили, - рассказали неравнодушные петербуржцы, спасшие несчастную девочку.
Собаку отвезли в клинику Сотникова на Счастливой улице. Там врачи доподлинно установили, что в груди у нее не травма, а именно ножевое ранение.
Сейчас собака находится в клинике на попечительстве группы неравнодушных людей. Из-за стресса и боли, а также, по всей видимости, плохого обращения в прошлом, пес ведет себя агрессивно: не дает обрабатывать раны, бросается на врачей, поэтому все процедуры делают с седативными препаратами.
Опекуны пытаются разыскать владельца собаки, так жестоко поступившим с животным. Но пока поиски не дали результата.
Бойцовую собаку изрезали ножом и бросили умирать под ЗСД в Петербурге .
ИСТОЧНИК KP.RU