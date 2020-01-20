20 Янв. 2020 2020-01-20T16:38:27+03:00

От боли пес бросается на врачей и своих спасителей [видео]

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Очередной живодерский случай произошел в Петербурге. Около полудня, 15 января, житель города увидел на перекрестке Кубинской и Краснопутиловской на обочины под ЗСД собаку, истекающую кровью. Пес с виду бойцовый, так как хвост купирован, что уже давно запрещено делать, а порода похожа на помесь с ротвейлером. На собаке был надет тонкий ошейник против блох, брезентовый намордник, а на груди зияла глубокая рана от ножа.

- Скорее всего собаку завезли из другого района, предварительно пырнув в грудь, и выбросили у обочины. Она чудом выжила, истекла бы кровью, если забрали в клинику на час позже, ее сразу в реанимацию поместили, - рассказали неравнодушные петербуржцы, спасшие несчастную девочку.

Собаку отвезли в клинику Сотникова на Счастливой улице. Там врачи доподлинно установили, что в груди у нее не травма, а именно ножевое ранение.

Сейчас собака находится в клинике на попечительстве группы неравнодушных людей. Из-за стресса и боли, а также, по всей видимости, плохого обращения в прошлом, пес ведет себя агрессивно: не дает обрабатывать раны, бросается на врачей, поэтому все процедуры делают с седативными препаратами.

Опекуны пытаются разыскать владельца собаки, так жестоко поступившим с животным. Но пока поиски не дали результата.

Бойцовую собаку изрезали ножом и бросили умирать под ЗСД в Петербурге .

ИСТОЧНИК KP.RU