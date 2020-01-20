Из-за повышения уровня воды в Петербурге закрыли дамбу

20 Янв. 2020 2020-01-20T16:59:00+03:00

В городе ожидается усиление западного ветра до 17 метров в секунду

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В Петербурге снова ухудшилась погода и подул сильный ветер. Из-за непогоды в понедельник, 20 января 2020 года, руководство комплекса защитных сооружений, что находится в Кронштадте, приняло решение частично закрыть створки дамбы, дабы предотвратить возможное наводнение. Отмечается, что в городе ожидается усиление западного и юго-западного ветра до 17 метров в секунду.

- В связи с ухудшением погодных условии и угрозой повышения уровня воды в дельте реки Невы, принято решение о частичном применении Комплекса защитных сооружений. Затворы шести водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2 будут переведены в положение «закрыто» в 16:30 20 января 2020 года. Судопропускное сооружение С-1 перекрываться не будет, - рассказали на дамбе.

Согласно данным Горного института, в 15 часам уровень воды в Неве поднялся до 111 сантиметров. Однако с 16:17 часов начал снижаться. В 16:50 часов уровень воды зафиксирован на отметке 106 сантиметров.

Также в КЗС отмечают, что движение транспорта по дамбе не закрыто и осуществляется в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU