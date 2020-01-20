К юбилею Победы более 350 тысяч петербуржцев получат выплаты из городского бюджета

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:37:19+03:00

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Смольный озвучил, какие выплаты получат ветераны Великой Отечественной войны в 2020 году. В соответствии с городским законом, на социальную поддержку отдельным категориям петербуржцев в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне предусмотрено 1,5 млрд рублей. По 7 тысяч рублей в мае 2020 года получат ветераны Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам, 4 тысячи рублей – вдовам участников Великой Отечественной войны и 3 тысячи рублей – детям войны. Всего единовременную выплату получат более 350 тысяч петербуржцев.

- Выплата будет начисляться автоматически, исходя из существующей базы данных, - добавили в правительстве. - Тем, кто недавно переехал в Петербург и еще не внесен в реестр, необходимо сообщить об этом в социальные службы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в свою очередь подчеркнул, что информация по ветеранам должна быть актуализирована, чтобы все вовремя получили городские выплаты, а после выхода Указа Президента РФ и федеральные выплаты, о которых Владимир Путин объявил в Петербурге 18 января, в 77-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU