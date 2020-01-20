2020-01-20T18:19:07+03:00
Общество

В Петербурге исполнили мечту больного мальчика из Крыма и показали ледокол «Арктика»

Просьба ребенка висела в Кремле на Елке желаний
Петр КИБЕР
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Для больного мальчика из Крыма устроили экскурсию по ледоколу "Арктика". Фото: Александр Глуз/ «Петербургский дневник»Для больного мальчика из Крыма устроили экскурсию по ледоколу "Арктика". Фото: Александр Глуз/ «Петербургский дневник»
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Новый год - то время, когда исполняются заветные мечты. Не все и не всегда, но все же. Так, 11-летний житель Судака, что в Крыму, очень хотел побывать в Петербурге и своими глазами увидеть ледокол «Арктика». Свою просьбу он отправил в Кремль. Там оно попало на Елку желаний, откуда его сорвал глава Крыма Сергей Аксенов

- Я смотрел телевизор и там увидел этот ледокол. Захотел поехать в Петербург и увидеть все своими глазами. Я здесь еще никогда не был. Мне понравился сам ледокол, пульт управления, вид из окна, - рассказал газете «Петербургский дневник» сам юный крымчанин.

В конце экскурсии на Балтийский завод, где и был построен самый мощный ледокол, мальчик заявил, что хочет связать свою жизнь с кораблестроением: «Классно будет, если я вернусь сюда судостроителем».

Надо сказать, что на Елку желаний попадают просьбы от больных детей. И 11-летний гость Петербурга в своем юном возрасте уже перенес 23 операции из-за гидроцефалии мозга. Но надежды на лучшее не пропадают.

- То, что сегодня произошло, – это новогоднее чудо, - рассказала мама мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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