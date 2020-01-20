2020-01-20T19:03:32+03:00
Происшествия

36 ударов ножницами: за убийство человека у станции «Лигово» петербуржец получил 7 лет тюрьмы

Жестокая расправа произошла летом 2019 года
Петр КИБЕР
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За жестокое убийство ножницами петербуржец получил семь лет тюрьмы.За жестокое убийство ножницами петербуржец получил семь лет тюрьмы.Фото: Ирина ПОТЕРЯ
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Суд Красносельского района Санкт-Петербурга вынес вердикт в отношении местного жителя, который летом прошлого года жестоко расправился с человеком. При осмотре тела эксперты нашли больше трех десятков колото-резаных ранений.

- Суд установил, что подсудимый в июле 2019 года, находясь около железнодорожной станции «Лигово», в ходе конфликта нанес не менее 36 ударов потерпевшему бытовыми ножницами, которые у него были с собой, в область головы и шеи, - сообщает пресс-служба прокуратуры Санкт-Петербурга.

Причиной смерти человека послужило повреждение спинного мозга, который убийца перебил ударами ножниц.

Вскоре подозреваемый был задержан. Полицейские выяснили, что за ним уже числятся судимости с причинением вреда жизни и здоровью. В ходе следствия мужчина сознался в убийстве. На суде вину он также признал.

Согласно вердикту, ближайшие семь лет петербуржец проведет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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