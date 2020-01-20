2020-01-20T19:35:54+03:00
Происшествия

В Петербурге требуют выселить опасный хостел, где постояльцы спят на спрятанных горячих трубах

Специалисты ГУП «ТЭК СПб» «воюют» с владельцами мини-отеля, чтобы не повторить судьбу трагедии в Перми, где в похожем хостеле заживо сварились пятеро людей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Казалось бы - под кроватями в хостеле находятся обычные шкафы, но в реальности все не так. Фото: gptek.spb.ruКазалось бы - под кроватями в хостеле находятся обычные шкафы, но в реальности все не так. Фото: gptek.spb.ru
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Специалисты ГУП «ТЭК СПб» уже несколько месяцев требуют выселить опасный хостел, который расположен в подвале дома №16 по набережной Черной речки. Оказалось, что некоторые постояльцы мини-отеля спят прямо на теплосети, замаскированной под шкафы из ДСП. Ее диаметр нехилый – 250 мм.

- Во время проведения плановых гидравлических испытаний в мае 2019 года на трубопроводе, расположенном в подвале отеля, возник дефект. По счастливой случайности никто не пострадал. При содействии полиции и администрации тепловую сеть частично освободили от мебели. Но пользователи объекта позже вернули все на свои места, - передает пресс-служба ГУП «ТЭК СПБ».

Арендаторы хостела предпочли спрятать опасные трубы от чужих глаз. Фото: gptek.spb.ru

Арендаторы хостела предпочли спрятать опасные трубы от чужих глаз. Фото: gptek.spb.ru

Арендатор помещения и «Жилкомсервис № 2» постоянно игнорируют предписания от теплоэнергетиков. Не принесли результата и обращения в местную администрацию.

Напомним, в похожем хостеле в Перми в ночь на 20 января заживо сварились пятеро человек из-за прорыва трубы отопления. Кипяток лился прямо с потолка. У спящих людей попросту не было шансов на спасение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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