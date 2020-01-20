Спасатели МЧС эвакуировали жильцов дома на улице Крыленко, где подвал залило кипятком

20 Янв. 2020 2020-01-20T19:58:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 20 января в корпусе №3 дома №29 на улице Крыленко прорвало трубу в подвале. Испуганные очевидцы тут же сообщили обо всем спасателям МЧС. Оказалось, из трубопровода центрального отопления хлынул кипяток. Дом обволок пар. От греха подальше началась эвакуация, благо сотрудники МЧС оперативно добрались до места.

- В подвале лилась горячая вода из прорванного трубопровода диаметром 200 миллиметров. Пострадавших в инциденте нет. Из дома пришлось эвакуировать 12 человек, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

В АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» приняли решение заменить ненадежный участок. Пока что жильцов дома перевели на резервную схему теплоснабжения, так что беспокоится не о чем. Да и ремонт продлится недолго – 21 января в 04:20 тепло в квартирах петербуржцев появится в батареях штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU