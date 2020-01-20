Полиция разыскивает машину, сбившую водителя «Фольксвагена» на КАД

20 Янв. 2020 2020-01-20T20:23:56+03:00

Инспекторы ГИБДД совместно с полицейскими пытаются найти водителя, который сбил мужчину на КАД и тут же скрылся. Фото: Олег ЗОЛОТО

По неизвестной причине, водитель иномарки вышел из авто, после чего его сбили

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Полиция Петербурга разыскивает машину, которая насмерть сбила человека на внутренней стороне КАД. Страшное ДТП произошло около 6 часов вечера на 48-м километре дороги во Всеволожском районе. По предварительной информации, погибшим оказался водитель.

- 45-летний мужчина, владелец авто «Фольксваген Джетта», вышел из машины на дорогу по неизвестной причине. Он находился рядом с транспортом, когда на него налетел неизвестный человек в неустановленном автомобиле. Сбитый водитель скончался на месте до приезда врачей скорой помощи, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас ведется розыск человека, который снес мужчину и тут же скрылся. Пока неизвестен даже цвет авто, не говоря о марке или госномере. На месте происшествия все еще работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU