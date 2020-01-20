2020-01-20T20:23:56+03:00
Происшествия

Полиция разыскивает машину, сбившую водителя «Фольксвагена» на КАД

По неизвестной причине, водитель иномарки вышел из авто, после чего его сбили
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Инспекторы ГИБДД совместно с полицейскими пытаются найти водителя, который сбил мужчину на КАД и тут же скрылся.Инспекторы ГИБДД совместно с полицейскими пытаются найти водителя, который сбил мужчину на КАД и тут же скрылся.Фото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Полиция Петербурга разыскивает машину, которая насмерть сбила человека на внутренней стороне КАД. Страшное ДТП произошло около 6 часов вечера на 48-м километре дороги во Всеволожском районе. По предварительной информации, погибшим оказался водитель.

- 45-летний мужчина, владелец авто «Фольксваген Джетта», вышел из машины на дорогу по неизвестной причине. Он находился рядом с транспортом, когда на него налетел неизвестный человек в неустановленном автомобиле. Сбитый водитель скончался на месте до приезда врачей скорой помощи, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сейчас ведется розыск человека, который снес мужчину и тут же скрылся. Пока неизвестен даже цвет авто, не говоря о марке или госномере. На месте происшествия все еще работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петербурге сократилось количество трудоспособного населения
Полиция разыскивает машину, сбившую водителя «Фольксвагена» на КАД
Спасатели МЧС эвакуировали жильцов дома на улице Крыленко, где подвал залило кипятком
В Петербурге требуют выселить опасный хостел, где постояльцы спят на спрятанных горячих трубах
36 ударов ножницами: за убийство человека у станции «Лигово» петербуржец получил 7 лет тюрьмы
Мать, которая хотела выбросить 2-летнюю дочь из окна, отправили на психиатрическую экспертизу
В Петербурге исполнили мечту больного мальчика из Крыма и показали ледокол «Арктика»
Ozon уволит в Петербурге 200 доставщиков
К юбилею Победы более 350 тысяч петербуржцев получат выплаты из городского бюджета
Подземный переход у метро «Гостиный двор» оцеплен и закрыт из-за подозрительного предмета
Петербуржцу, который отобрал служебную машину у гаишника, дали 9 месяцев колонии
Из-за повышения уровня воды в Петербурге закрыли дамбу
Бойцовую собаку изрезали ножом и бросили умирать под ЗСД
В Ленобласти с отделения Почты России украли продукты
Вербовщика террористической группировки задержали в Петербурге
Петербурженка взяла золото на юношеских Олимпийских играх
Доисторический трилобит нашелся во дворце «Малютка» на Фурштадтской
Три рыбака на снегоходе утонули в Карелии
За продажу 1,3 грамма гашиша петербуржца посадили на шесть лет
С лета из Пулково лоукостер Wizz Air начнет летать в Румынию, Словакию, Болгарию и Литву
Сбербанк вновь собрался банкротить «Метрострой»
Уникальные квартиры с вековой историей продают в Петербурге
В Ленобласти оказались самые маленькие квартиры в России