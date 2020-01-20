2020-01-20T20:47:55+03:00
Общество

В Петербурге сократилось количество трудоспособного населения

В городе стало меньше на 90 тысяч работников
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Санкт-Петербурге стало на 90 тысяч меньше трудоспособных жителей.В Санкт-Петербурге стало на 90 тысяч меньше трудоспособных жителей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Смольном обсудили разработку прогноза социально-экономического развития Петербурга на период до 2035 года. Для этого придется скорректировать некоторые постановления правительства города, поскольку изменилось федеральное законодательство. В прогноз теперь будут включать сведения о балансе трудовых ресурсов. Сюда также входит и потребность в привлечении иностранных работников по отдельным видам экономической деятельности.

- На начало 2020 года в Петербурге от общего числа работающего населения всего 4% иностранцев. Однако за последние три года в Северной столице сократилось количество трудоспособного населения. Теперь его меньше на 90 тысяч человек, - передает пресс-служба Смольного.

Эти и другие изменения позволят новым прогнозам быть точнее и эффективнее. Также в Петербурге планируют проводить политику активного долголетия и повышать производительность труда. Вместе с этим будут развиваться и секторы экономики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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