2020-01-20T21:08:13+03:00
Происшествия

«Яндекс.Такси» пробил забор и вылетел на тротуар на перекрестке улиц Купчинской и Олеко Дундича

По словам очевидцев, машина чудом не задела пешеходов [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На перекрестке улиц Купчинской и Олеко Дундича такси вылетело на тротуар. Фото: vk.com/spb_todayНа перекрестке улиц Купчинской и Олеко Дундича такси вылетело на тротуар. Фото: vk.com/spb_today
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Днем 20 января на перекрестке улиц Купчинской и Олеко Дундича «Яндекс.Такси» вылетел на тротуар. Вместе с этим машина напрочь снесла часть металлического ограждения. По счастливой случайности никто не пострадал, хотя очевидцы сообщали в соцсетях, что забор мог попасть на проходящих мимо горожан да и машина чудом никого не зацепила.

Повезло, что никто из прохожих не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Повезло, что никто из прохожих не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Фотографии аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Многие петербуржцы покрыли нецензурными словами водителя и саркастично отозвались о предназначении хрупкого ограждения, которое вместе с машиной чуть не травмировало пешеходов.

- Как здорово, что везде понаставили этих чудесных заборов! О, это прекрасная малая архитектурная форма, какие линии, какой дизайн! С какой легкостью он смог сдержать всего-навсего легковой автомобиль. А его расположение после ДТП показывает, насколько он безопасен для случайных прохожих! – смеется один из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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