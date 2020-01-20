«Яндекс.Такси» пробил забор и вылетел на тротуар на перекрестке улиц Купчинской и Олеко Дундича

20 Янв. 2020 2020-01-20T21:08:13+03:00

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Днем 20 января на перекрестке улиц Купчинской и Олеко Дундича «Яндекс.Такси» вылетел на тротуар. Вместе с этим машина напрочь снесла часть металлического ограждения. По счастливой случайности никто не пострадал, хотя очевидцы сообщали в соцсетях, что забор мог попасть на проходящих мимо горожан да и машина чудом никого не зацепила.

Повезло, что никто из прохожих не пострадал. Фото: vk.com/spb_today

Фотографии аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». Многие петербуржцы покрыли нецензурными словами водителя и саркастично отозвались о предназначении хрупкого ограждения, которое вместе с машиной чуть не травмировало пешеходов.

- Как здорово, что везде понаставили этих чудесных заборов! О, это прекрасная малая архитектурная форма, какие линии, какой дизайн! С какой легкостью он смог сдержать всего-навсего легковой автомобиль. А его расположение после ДТП показывает, насколько он безопасен для случайных прохожих! – смеется один из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU