2020-01-20T21:41:43+03:00
Общество

Из дома-памятника на набережной канала Грибоедова выселили джаз-бар

Арендатор брал помещения для спортивного центра, но добавил туда нелегальный бар [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге выселили несколько популярных точек общепита. Фото: gov.spb.ruВ Петербурге выселили несколько популярных точек общепита. Фото: gov.spb.ru
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Сотрудники комитета по контролю за имуществом (ККИ) Санкт-Петербурга в январе 2020 года силой выселили сразу несколько точек общепита в городе. Сначала их заинтересовал джаз-бар в доме-памятнике №7 на набережной канала Грибоедова. Оказалось, что там перепланировали и переустроили исторические комнаты на свой лад и демонтировали сантехнику. Ранее с арендатором заключали договор на использование помещений ради размещения спортивного центра, но он всех обманул, открыв вдобавок бар. Теперь его попросили на выход.

- Расчет арендной платы за использование данного объекта осуществлялся по льготной ставке, в то время как арендатором менее 70% общей площади помещения использовалось для осуществления социально значимого вида деятельности, - комментируют выселение в пресс-службе ККИ.

Никто так и не освободил добровольно незаконно занимаемые помещения. Фото: gov.spb.ru

Никто так и не освободил добровольно незаконно занимаемые помещения. Фото: gov.spb.ru

Также сотрудники комитета ликвидировали одно незаконное кафе в доме №14А на Российском проспекте. У собственника истек срок пользования помещением, а нового договора он не заключал. Досталось и бару в доме №51-53А на набережной реки Фонтанки. Его убрали из-за нарушения условий договора аренды в части продажи алкогольной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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