2020-01-20T23:10:33+03:00
Происшествия

На проспекте Энгельса трамвай наехал на вышедшего на дорогу мужчину

Очевидцы рассказали, что транспорт зажевал штаны пешехода [фото]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Мужчину вытаскивали силами многих спецслужб. Фото: vk.com/spb_todayМужчину вытаскивали силами многих спецслужб. Фото: vk.com/spb_today
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Вечером 20 января возле дома №30 на проспекте Энгельса трамвай наехал на пешехода. Транспорт тут же остановился. Неравнодушные прохожие кинулись бедолаге на помощь. Пострадавшим оказался мужчина. Как сообщают очевидцы, ему зажевало штаны.

- Ноги, возможно, сломаны, но не отрезаны. Мужику лет 40, он в сознании. Похоже, что сильно пьяный, но это не точно. Сидит, болтает, отвечает на вопросы. Наверное, вагон поднять придется, - пишет свидетель происшествия с места события, в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

По сообщениям очевидцев, пострадавший мужчина охотно идет на контакт. Фото: vk.com/spb_today

По сообщениям очевидцев, пострадавший мужчина охотно идет на контакт. Фото: vk.com/spb_today

К трамваю тут же стянулись не только инспекторы ГИБДД, но и врачи скорой помощи и спасатели МЧС. Вскоре мужчину вызволили, однако под колесами трамвая остались его джинсы. Петербуржцы не понимают, зачем горе-пешеход вышел на проезжую часть. Возможно, он просто поленился дойти до «зебры».

ОБНОВЛЕНИЕ (23:00)

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти рассказали, что 55-летняя женщина за рулем трамвая заметила пешехода за 10 метров, но экстренное торможение не помогло избежать столкновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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