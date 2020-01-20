В «Пулково» остановили на осмотр филина с любопытным взглядом

20 Янв. 2020 2020-01-20T22:33:54+03:00

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В «Пулково» прибыл филин на самолете. Пернатого хищника с любопытным и гордым взглядом тут же осмотрели инспекторы Россельхознадзора – таковы правила. Оказалось, птица прибыла в Ленинградскую область из Самары на постоянное место жительства.

- Сотрудники Управления проверили состояние птицы и ветеринарные сопроводительные документы. После успешного прохождения всех процедур хищная птица проследовала в адрес одной из турбаз Приозерского района Ленинградской области, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Ранее «КП-Петербург» писала о другом филине с более несчастной судьбой. Его пыталась заклевать стая ворон возле Финского залива. В потасовке разобрались спасатели МЧС, которых вызвали на место очевидцы. Недруги сбили филина с дерева на мелководье. Он уже начинал тонуть, как его вызволили из ледяной пучины.

ИСТОЧНИК KP.RU