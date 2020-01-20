Карельским учителям запретили получать дорогостоящие подарки

20 Янв. 2020 2020-01-20T23:06:16+03:00

Карельским учителям не рекомендуют получать подарки от учеников и их родителей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Минобразования Республики Карелия напомнило, что принимать можно лишь подарки стоимостью не более 3 тысяч рублей

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Министерство образования Республики Карелия напомнило всем учителям и руководителям в сфере образования о том, что нельзя получать от родителей и учеников дорогостоящие подарки. Разрешается принимать лишь обычные «дары», стоимость которых не превышает три тысячи рублей. Соответствующая статья Гражданского кодекса РФ действует уже не первый год, однако, похоже, не все педагоги ее знают. В Минобразования поспешили предотвратить любое проявление коррупции.

- Воздерживаться стоит от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, сертификатов, а также имущества, в том числе во временное пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды запрещено, - гласит официальное письмо Министерства образования Республики Карелия.

В ведомстве уверены, что из-за ценных подарков всегда возникает конфликт интересов, а будущие решения педагога могут быть необъективны и сомнительны.

ИСТОЧНИК KP.RU