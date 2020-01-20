2020-01-20T23:06:16+03:00
Общество

Карельским учителям запретили получать дорогостоящие подарки

Минобразования Республики Карелия напомнило, что принимать можно лишь подарки стоимостью не более 3 тысяч рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Карельским учителям не рекомендуют получать подарки от учеников и их родителей.Карельским учителям не рекомендуют получать подарки от учеников и их родителей.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Министерство образования Республики Карелия напомнило всем учителям и руководителям в сфере образования о том, что нельзя получать от родителей и учеников дорогостоящие подарки. Разрешается принимать лишь обычные «дары», стоимость которых не превышает три тысячи рублей. Соответствующая статья Гражданского кодекса РФ действует уже не первый год, однако, похоже, не все педагоги ее знают. В Минобразования поспешили предотвратить любое проявление коррупции.

- Воздерживаться стоит от безвозмездного получения услуг, результатов выполненных работ, сертификатов, а также имущества, в том числе во временное пользование, поскольку получение подарков в виде любой материальной выгоды запрещено, - гласит официальное письмо Министерства образования Республики Карелия.

В ведомстве уверены, что из-за ценных подарков всегда возникает конфликт интересов, а будущие решения педагога могут быть необъективны и сомнительны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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