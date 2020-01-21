Сквер на Петровской косе собираются защитить от застройки на законодательном уровне

21 Янв. 2020 2020-01-21T00:02:53+03:00

В ЗакС Петербурга посыпались жалобы от жителей петроградской стороны и яхтсменов, которые обеспокоены возможной застройкой

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В сквере и на территории яхт-клуба на Петровской косе собираются запретить любое строительство. Это решено сделать после многократных жалоб от местных жителей в ЗакС Петербурга. В итоге сквер хотят внести в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения. Это свяжет руки застройщикам.

- Все видят, как активно застраивается территория округа Петровский. В первую очередь, за счет площадей, на которых ранее стояли заводы. Это влечет за собой превращение острова из промзоны Петроградского района в современную часть Петербурга. Но в то же время округ невозможно представить без поликлиник, школ, детских садов, парков и скверов. И когда очередная новостройка угрожает привычному месту семейного отдыха, мы должны это предотвратить, - пояснил председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

Парламентарии убеждены, что исторические районы страдают от дефицита скверов и парков, поэтому местным жителям округа Петровский и яхтсменам намерены помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU