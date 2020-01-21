2020-01-21T00:02:53+03:00
Общество

Сквер на Петровской косе собираются защитить от застройки на законодательном уровне

В ЗакС Петербурга посыпались жалобы от жителей петроградской стороны и яхтсменов, которые обеспокоены возможной застройкой
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Поделиться:
Жалобы горожан о возможной застройке Петровской косы дошли до депутатов ЗакСа Петербурга. Фото: vk.com/centralyachtclubЖалобы горожан о возможной застройке Петровской косы дошли до депутатов ЗакСа Петербурга. Фото: vk.com/centralyachtclub
Изменить размер текста:

В сквере и на территории яхт-клуба на Петровской косе собираются запретить любое строительство. Это решено сделать после многократных жалоб от местных жителей в ЗакС Петербурга. В итоге сквер хотят внести в перечень территорий зеленых насаждений общего пользования городского значения. Это свяжет руки застройщикам.

- Все видят, как активно застраивается территория округа Петровский. В первую очередь, за счет площадей, на которых ранее стояли заводы. Это влечет за собой превращение острова из промзоны Петроградского района в современную часть Петербурга. Но в то же время округ невозможно представить без поликлиник, школ, детских садов, парков и скверов. И когда очередная новостройка угрожает привычному месту семейного отдыха, мы должны это предотвратить, - пояснил председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров.

Парламентарии убеждены, что исторические районы страдают от дефицита скверов и парков, поэтому местным жителям округа Петровский и яхтсменам намерены помочь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
От 100 рублей: «Зенит» открыл продажу билетов на первые домашние матчи 2020 года
Названы 255 исторических зданий, которые отреставрируют в Петербурге
Сквер на Петровской косе собираются защитить от застройки на законодательном уровне
В Царское Село вернули отреставрированный ковер Александра II
Карельским учителям запретили получать дорогостоящие подарки
В «Пулково» остановили на осмотр филина с любопытным взглядом
На проспекте Энгельса трамвай наехал на вышедшего на дорогу мужчину
Из дома-памятника на набережной канала Грибоедова выселили джаз-бар
«Яндекс.Такси» пробил забор и вылетел на тротуар на перекрестке улиц Купчинской и Олеко Дундича
В Петербурге сократилось количество трудоспособного населения
Полиция разыскивает машину, сбившую водителя «Фольксвагена» на КАД
Спасатели МЧС эвакуировали жильцов дома на улице Крыленко, где подвал залило кипятком